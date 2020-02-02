حزب التوحيد يوضح ما جرى خلال الإشكال الذي حصل مع نجل وهاب في فاريا

صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان الآتي:

“توضيحاً لما جرى مع نجل رئيس الحزب وئام وهاب في فاريا يهمنا توضيح أن بشار وهاب كان برفقة أصدقائه في فاريا وقد ركن السيارة جانب الطريق العام فما كان من بعض “الشبيحة” الذين يدعون ملكية الطريق العام إلا الإعتداء على السيارة المركونة، وعندما وصل بشار وسألهم عن الموضوع حاولوا الإعتداء عليه فأطلق رصاصة لإبعادهم، خاصة وأن عددهم تجاوز العشرين شاباً. وقد حضرت القوى الأمنية وأهالي المنطقة مشكورين وقاموا بحل الإشكال بعد هروب عدد من المعتدين”.









وأكد مسعود ابو دياب مستشار وهاب لموقع “الجديد” أن لا صحة لخبر إصابة أحد الأشخاص بإطلاق النار.