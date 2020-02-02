شامل روكز: لن أقبل ان أدخل الى مجلس النواب فيما العسكر يحمل الناس ليبعدوهم عن دربي

اعتبر النائب شامل روكز أن البيان الوزاري يجب ان يحاكي الأزمة وآلام الناس والا يتضمن الكثير من العناوين ويجب ان يلاقي ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج وثقة المجتمع الدولي.

وقال في حديث الى إذاعة الشرق: “صفقة القرن تطالنا مباشرة كلبنانيين من خلال التوطين وبالنسبة لنا فلسطين هي طريق الارض للسماء وهذه الطريق تكون بالانفتاح نحو الانسانية وليس العنصرية أما صفقة القرن فهي طريق نحو التهويد والعنصرية”.









ولفت الى أن تركيبة الدولة الادارية والسياسية أوصلت الناس لان تذلّ امام أبواب المصارف وهم لا يعرفون مصير أموالهم.

واضاف:”التساهل في الاجراءات المصرفية التي يتم الحديث عنها هدفها تشريع هذه الاجراءات التي تمارسها المصارف اليوم خارج إطار القانون”.

واعتبر روكز أن الفوائد العالية والترغيب الذي حصل من أجل ان تضع الناس أموالها في المصرف وتمّ تديينها للدولة بعد ذلك هي عملية سرقة موصوفة، مؤكدًا أن الناس تملك الحق بتحويل أموالها الى الخارج في حال عدم وجود قانون صادر عن مجلس النواب يمنع ذلك، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم.

وأشار إلى أن ضرب النظام المصرفي واستعجال ترحيل حاكم المصرف غير مفيد لان هناك مسؤولية على المصارف والحاكم ان يواجهوها ونحن بحاجة الى أجوبة.

وقال روكز:”لن أقبل ان أدخل الى مجلس النواب فيما العسكر يحمل الناس ليبعدوهم عن دربي لكي أمرّ، لن أدخل الى المجلس خافضاً رأسي لأني “مبهدل” الناس”.

واضاف:”رغم صعوبة الوضع ورغم الطريقة التي عُيّن بها الوزراء أراهن على صدام سيقع بينهم وبين الذين عيّنوهم، وأراهن على كرامة بعض الذين أعرفهم من بينهم”.

وتوجّه الى الثوار بالقول: “لا تتلهّوا بوضع القوى الأمنية بوجهكم وجّهوا غضبكم الى المكان الصحيح”.