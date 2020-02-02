حسان دياب أمام مأزق كسب ثقة الشارع اللبناني

جابت مسيرات احتجاجية عددا من الشوارع في العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس شمال لبنان السبت، للإعلان عن عدم الثقة في السلطة السياسية والحكومة، في وقت تعاني فيه الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أيضا من أزمة ثقة لدى المانحين الدوليين.

وتشكلت حكومة جديدة في 21 يناير الماضي برئاسة حسان دياب بعد استقالة حكومة سعد الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية إثر مرور 13 يوما على انطلاق الاحتجاجات.









وبعد مرور أكثر من شهر على مشاورات تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة إلى العلن مكونة من 20 وزيرا، أغلبهم غير معروفين. ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

والاثنين الماضي، تجاهل البرلمان اللبناني غضب الشارع بإقراره موازنة الحكومة السابقة، ما فاقم الغضب في صفوف اللبنانيين الذين يتطلعون إلى خيارات أفضل تنقذهم من الإخفاقات المتراكمة.

ويعكس اعتماد موازنة الحكومة السابقة الاستمرار في النهج ذاته الذي ثار ضده الشارع اللبناني المطالب بتغيير فعلي يقطع مع إرث الحكومات السابقة القائم على المحاصصة السياسية والطائفية.