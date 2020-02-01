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استاذ في الحوزة العلمية في قم: علاج كورونا هو بخلطة الإمام الكاظم من حبة البركة والعسل!!

February 1, 2020

اعتبر الشيخ عباس تبريزيان، الاستاذ في الحوزة العلمية في قم، والمتخصص بـ«الطب الإسلامي»، أن العلاج لفيروس كورونا هي عبارة عن خلطة من حبة البركة والعسل، محيلاً هذه الخلطة إلى الإمامين موسى الكاظم وعلي الرضا، حسبما نقل الباحث في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي عبر حسابه على موقع «تويتر». وكان الشيخ قد ظهر في مقاطع فيديو سابقة وهو يدعو للتخلي عن كتب الطب قائلاً: «بالنسبة لعلاج المرضى الذين هم في غيبوبة، هو صب زيت السمسم في أنف المريض». واعتبر أنه في حال كان المريض مؤمنا فسوف يخرج من الغيبوبة بعد يوم ، أما إذا كان كافراً فسيموت، وفي حال كان المريض منافقاً فيبقى على حاله.




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