ستتمنى لو فاتتك الطائرة.. أفضل فنادق المطارات في العالم

يمكن أن تكون فنادق المطارات استراحة ملائمة قبل رحلات الطيران أو بعدها أو فيما بينها، لكن ثمة فنادق ملحقة بالمطارات حين تدخلها تشعر وكأنك تتمنى لو أن الوقت المتبقي على رحلتك كان أطول، في هذا التقرير جمعنا لك أفضل فنادق المطارات بالعالم.

بداية من مسابح بدون حوافٍ موجودة فوق الأسطح، التي تطل على مدرج الطائرات، وحتى المنتجعات الفاخرة









فندق Twa في مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك، الولايات المتحدة

افتُتح الفندق في مايو/أيار الماضي، وبه أفضل مكان يمكنك منه مراقبة مهبط الطائرات، مسبح بدون حواف على السطح بطول 64 قدماً ويحتوي على جاكوزي ‘poolcuzzi’

يستطيع النزلاء أيضاً تناول الطعام في أحد المطاعم الـ6 الموجودة بالفندق والتي توجد إحداها في طائرة لوكهيد كونستليشن المُحولة التي تعود إلى عام 1958، وهي طائرة رمزية صممها مؤسس شركة TWA والرائد في مجال الطيران، هاوارد هيوز. وصدقاً

تبدأ الأسعار من 210 دولارات في الليلة على موقع twahotel.com.

فندق كراون بلازا، مطار شانغي، سنغافورة

يفوز المطار دائماً بلقب أفضل مطار بالعالم، ومن المتوقع أن تجد الفندق الخاص به ضمن قوائم الأفضل أيضاً.

يمكن الوصول إلى الفندق بتمشية قصيرة من الصالة 3، أو برحلة قصيرة بالقطار السريع، ويمكنك التمتع بغرف النوم الأنيقة المُجهزة بالمعالم الخاصة عالية التقنية إضافة إلى الأثاث الحديث والنوافذ المصقولة 3 مرات ذات الأحجام الضخمة من الأرض إلى السقف، التي تطل على مهابط الطائرات (وبلا ضوضاء).

يستطيع النزلاء أن يستريحوا من أجل رحلتهم التالية في منتجع Essence Vale أو حديقة الفراشات في صالة الركاب، أو ممارسة التمارين في الصالة الرياضية أو الاسترخاء خلال تناول وجبة طعام في أحد المطاعم المتعددة المحيطة بالفناء الضخم وحدائق الغابات الاستوائية.

يوجد مسبح خارجي لطيف، يقع بالقرب منه مجمع مذهل للمجوهرات والمحال التجارية والشلال الداخلي Rain Vortex. سيكون من دواعي سرورك أن تؤجل رحلتك فقط لتكون عالقاً في هذا المكان.

تبدأ الأسعار من 188 دولاراً في الليلة في موقع ihg.com.

فندق Verde في كيب تاون، جنوب إفريقيا

يروج الفندق لنفسه بأنه الأكثر مراعاة للبيئة في إفريقيا إذ يجري فيه إعادة تدوير 6 آلاف لتر من المياه الرمادية يومياً، وتُجمع مياه الأمطار وتُستخدم في أنظمة الري بالفندق، ويجري الحصول على الطاقة من الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية الخاصة بالفندق نفسه.

هدف الفندق هو «انعدام النفايات نهائياً»، وتعمل أجهزة صالته الرياضية على توليد الطاقة عندما يستخدمها النزلاء، وقد صُممت غرفه بغرض الاستدامة دون الإخلال بدرجة الراحة.

وتُستخدم في الأطعمة التي يقدمها مطعم Nuovo مكونات تنتج محلياً، وهي موسمية

تبدأ الأسعار من 229 دولاراً في الليلة على موقع verdehotels.com.

مطار فرانكفورت هيلتون، ألمانيا

يقع في ساحة مبنى Groundscraper الضخم والشهير (الذي يعادل عرضه ارتفاع برج إيفل) بجوار صالة الركاب رقم 1.

توجد في الفندق ردهة استقبال زجاجية ضخمة مزينة بالكرات البلورية التي يتغير لونها في المساء، ومركز أعمال عالي التقنية والكثير من غرف الاجتماعات.

وتُعد النوافذ العازلة للصوت والأغطية الفاخرة واحدة من الأسباب التي تجعل الفندق محبوباً من جانب رجال الأعمال المسافرين الذين يزورون المركز المالي لألمانيا.

يتعهد مطعم Rise بتقديم «أجود أنواع الخبز» والمعجنات والبرغر

تبدأ الأسعار من 131 دولاراً في الليلة على موقع www3.hilton.com.

مطار Westin Denver الدولي، كولورادو، الولايات المتحدة

يتصل الفندق بمبنى الركاب «جيبيسين» من خلال مركبة مجانية وممشى مغطى قصير، ويعمل تصميمه وأثاثه العملي غير المعقد على خلق جو عام من الكفاءة والراحة اللطيفين.

وتقدم الغرف أسرّة Heavenly المميزة وإطلالة بعيدة على جبال Rockies، وكل اللمسات التقنية التي يتوقعها المسافر المعاصر.

تعرض الأعمال الفنية الداخلية، والمسبح المغطى والساحة المكشوفة، مجالاً واسعاً للتسلية خلال فترة النزول بالفندق، وهناك وجبات محلية (من المزرعة إلى المائدة) تُقدم في 3 مطاعم، ومشروبات محلية الصنع في الاستراحة العُليا Sky Lounge.

تبدأ الأسعار من 485 دولاراً في الليلة على موقع marriott.com.

فندق Naumi، مطار أوكلاند، نيوزيلندا

يبعد الفندق عن المطار دقائق قليلة من خلال وسيلة تنقل مجانية، ويستمتع النزلاء بلمسات التصاميم الأنيقة جداً

يزخر الفندق، المستوحى من طائر التيوي النيوزيلندي، بالحدائق المورقة الخضراء، والقوارب المطاطية على شكل الحصان المجنح في المسابح الخارجية، وأضواء النيون والأثاث العصري في الغرف المزينة تزييناً صاخباً.

يُقدم مطعم Paska أطباقاً تعود إلى البلدان المطلة على المحيط الهادئ، وهي أطباق صحية بامتياز

تبدأ الأسعار من 121 دولاراً في الليلة على موقع naumihotels.