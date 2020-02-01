في تجربة فريدة من نوعها.. إليسا رئيسة تحرير تمنح المغردين #نقطة_ضو

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا منصب رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية ليوم واحد فقط، وصدر عدد الجمعة بعنوان نقطة ضو، ليتحدث عن قصص نجاح وأمل وثبات، أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وافتتحت إليسا العدد بمقال استرجعت فيه ذكريات أوجعتها وأوقاتا عصيبة عاشتها قبل معرفتها بمرضها وعلاجها منه، لكن ذلك لم يخل من الإيجابية والإصرار على فوز المعركة ضد المرض.
وقالت إن الهدف من هذا العدد هو الإضاءة على قصص ومشكلات يعتقد الإنسان أنه يعيشها بمفرده إنما الحقيقة هي أن كل فرد يمر بصعوبات كثيرة وحده الأمل يبقى مفتاح الخلاص منها، ومن هنا أتت فكرة نقطة ضوء.
وعبرت إليسا عن سعادتها بهذه التجربة وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر:
كتير فخورة بتجربة #نقطة_ضو يللي كنت فيها رئيسة تحرير صحيفة عريقة متل النهار. هيدي تجربة رائعة رح تعلّم بحياتي متل ما كل القصص بالعدد علّمت بأصحابها، وبالناس اللي قريوها اليوم. إن شاء الله نكون استفدنا من تجارب بعض لتكون هالخطوة فعلا نقطة ضو.
كتير فخورة بتجربة #نقطة_ضو يللي كنت فيها رئيسة تحرير صحيفة عريقة متل النهار. هيدي تجربة رائعة رح تعلّم بحياتي متل ما كل القصص بالعدد علّمت بأصحابها، وبالناس اللي قريوها اليوم. انشالله نكون استفدنا من تجارب بعض لتكون هالخطوة فعلا نقطة ضو
— Elissa (@elissakh) January 30, 2020
وتنوعت المواضيع والقصص التي نشرها العدد من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث شارك أصحاب القصص تجاربهم الشخصية بين من أصيبت بالسرطان، ومن وقع ضحية المخدرات، أو تعرض لعنف أسري وغيرها العديد من القصص المؤثرة.
وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع العدد عبر هاشتاغ #نقطة_ضو، وأكدوا أن هذا العدد الذي أشرفت عليه إليسا حقق الهدف بإعطاء الأمل لكل الذين يعانون من مشكلات صعبة ويحتاجون إلى كلمة مساندة.
وأكد العديد من الناشطين أن أسطر إليسا تضمنت نقاط ضوء عديدة وليست واحدة فقط، حين تحدّثت عن اليأس، عن الطبيب النفسي، عن المرض، عن القوّة، عن الأمل وعن الإيمان! وأشاروا إلى أن مقالها فيه الكثير من الإصرار والتحديات ومنحهم طاقة إيجابية، كما عبروا عن مساندتهم للأقوياء الذين شاركوا قصصهم بجرأة!
ونالت التجربة اهتمام المتابعين حيث قال مغرد إنه لأول مرة منذ سنوات عاد لشراء جريدة ورقية، وكتب:
صار إلي سنين ما اشتريت جريدة لأقرأ أخبارا لأني زهقت من أخبار السياسة من زمان. اليوم، نقطة ضو، عدد جديد وبيخَبّر أخبارنا نحنا، عدد عن الإنسانيّة، رجّعني أشتري جريدة ورقيّة. شكرا.
كما تفاعل مغردون من العديد من الدول العربية مع نقطة الضوء التي منحتها إليسا عبر صحيفة النهار للكثير من الأشخاص، وقالوا إنها تمثل رسالة الفن الحقيقية، وتمنح دفعا قويا لكل الذين يعانون من مصاعب وأزمات.
وكتبت مغردة كويتية:
مو كثر فخرنا فيك؛ إنتي نقطة الضو بحياتنا ونتعلم منك كل شي حلو وإيجابي وهذا سبب حبنا لك.
يكفي إنك عطيتينا من وقتك واهتمامك وجهدك عشان تبنين هالأمل فينا دايما. #نقطة_ضو
وعبر آخر من العراق:
الفن رسالة وإنت طبقتي كل رسالته من إحساسك الجميل في الغناء ومن مواقفك الجميلة تجاه بلدك ووقوفك مع مسلمي الإيغور وموقفك تجاه صفقة العار وجميع مواقفك مع العراق وغيرها.
كما تناول العدد قصة نايلة تويني رئيسة التحرير التي فقدت والدها جبران بانفجار استهدفه في بيروت.