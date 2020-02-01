في تجربة فريدة من نوعها.. إليسا رئيسة تحرير تمنح المغردين #نقطة_ضو

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا منصب رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية ليوم واحد فقط، وصدر عدد الجمعة بعنوان نقطة ضو، ليتحدث عن قصص نجاح وأمل وثبات، أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وافتتحت إليسا العدد بمقال استرجعت فيه ذكريات أوجعتها وأوقاتا عصيبة عاشتها قبل معرفتها بمرضها وعلاجها منه، لكن ذلك لم يخل من الإيجابية والإصرار على فوز المعركة ضد المرض.









وقالت إن الهدف من هذا العدد هو الإضاءة على قصص ومشكلات يعتقد الإنسان أنه يعيشها بمفرده إنما الحقيقة هي أن كل فرد يمر بصعوبات كثيرة وحده الأمل يبقى مفتاح الخلاص منها، ومن هنا أتت فكرة نقطة ضوء.

وعبرت إليسا عن سعادتها بهذه التجربة وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر:

كتير فخورة بتجربة #نقطة_ضو يللي كنت فيها رئيسة تحرير صحيفة عريقة متل النهار. هيدي تجربة رائعة رح تعلّم بحياتي متل ما كل القصص بالعدد علّمت بأصحابها، وبالناس اللي قريوها اليوم. إن شاء الله نكون استفدنا من تجارب بعض لتكون هالخطوة فعلا نقطة ضو.

كتير فخورة بتجربة #نقطة_ضو يللي كنت فيها رئيسة تحرير صحيفة عريقة متل النهار. هيدي تجربة رائعة رح تعلّم بحياتي متل ما كل القصص بالعدد علّمت بأصحابها، وبالناس اللي قريوها اليوم. انشالله نكون استفدنا من تجارب بعض لتكون هالخطوة فعلا نقطة ضو — Elissa (@elissakh) January 30, 2020