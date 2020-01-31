الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يحذر من تنفيذ خطة ترامب

انتقد الرئيس الأسبق جيمي كارتر خطة الرئيس دونالد ترامب المزعومة للسلام في الشرق الأوسط قائلاً بإنها “تقوض آفاق السلام العادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وقال كارتر في بيان إن الخطة تكسر حل الدولتين المتفق عليه مع حدود عام 1967 ضمن سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكد كارتر أن الاقتراح سيوفر “دولة مجزأة ” لفلسطين.









وأضاف كارتر أن الخطة الأمريكية الجديدة تقوض احتمالات السلام العادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحذر كارتر من أن تنفيذ الخطة يعني فقدان الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ فترة طويلة وهو حل الدولتين.

وأكد الرئيس الأسبق أن الاقتراح ينتهك القانون الدولي فيما يتعلق بتقرير المصير، مؤكداً أن خطة ترامب تعني الاستيلاء على الأرض بالقوة وضم الاراضي المحتلة.

واعترض كارتر على “حالة عدم اليقين” المتعلقة بشأن مستقبل “أجزاء من الضفة الغربية” وصياغة الخطة التي وصفت إسرائيل بأنها “الدولة القومية للشعب اليهودي”.