وزير العدل احال على سويسرا طلب المساعدة القضائية عن التحويلات المصرفية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان، في بيان اليوم، أن الوزير سرحان “أحال على السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا. ويستند طلب المساعدة القانونية الى مبدأ المعاملة بالمثل، في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن عمليات التحويل المشكوك بأمرها، قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و 2 و 3 منه”.

وقال: “تعهدت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق”.









وختم: “وتناول طلب المساعدة القضائية، الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره، وما إذا كان مشبوها أو لا، على أن يتم الاستماع الى الشهود عند الاقتضاء توضيحا وتصويبا، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية التي تم تحويل الأموال اليها، تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها”.