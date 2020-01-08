هاري وميغان يتخليان عن موقعهما كعضوين”بارزين” بالأسرة الملكية البريطانية

قال الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، إنه وزوجته الأمريكية ميغان يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

وقال هاري وميغان في بيان نشر على انستغرام، اليوم الأربعاء، “نعتزم حاليا أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء الملكة ودول رابطة الكومنولث”.









تزوج هاري من ميغان في مايو/ أيار 2018 في مراسم باذخة بقلعة وندسور غربي لندن. ورُزق الزوجان المعروفان رسميا بدوق ودوقة ساسكس، بطفلهما الأول في مايو/ أيار 2019 وأطلقا عليه اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور.

وهاري (35 عاما) هو السادس حاليا في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وانتشرت تكهنات في وسائل الإعلام بأنه وميغان (38 عاما) يعتزمان الابتعاد عن الحياة العامة منذ عودتهما هذا الشهر من عطلة استمرت ستة أسابيع في كندا.

وقال الزوجان إن تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية “سيمكننا من تنشئة ابننا مع تقدير للتقاليد الملكية التي ولد فيها، بينما نتيح لعائلتنا أيضا مجالا للتركيز على الفصل التالي (من حياتها)”.

وذكرا أن ذلك سيشمل تدشين مؤسسة خيرية جديدة، مضيفين أنهما يعتزمان العمل على أن يصبحا مستقلين ماليا.