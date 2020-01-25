أردوغان: سنبني بيوتا ذات هياكل صلبة لمتضرري زلزال ألازيغ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه سيجرى بناء بيوت ذات هياكل صلبة لمتضرري الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان في ولاية ملاطية شرقي البلاد، في إطار تفقده أعمال الإنقاذ بالمناطق المتضررة من الزلزال.









وشدد أردوغان على أن “وزارة البيئة والتخطيط العمراني ستنجز أعمال الدراسات الميدانية على الفور، لإنقاذ مواطننيا من المخيمات المؤقتة، ونقلهم إلى بيوت ذات هياكل صلبة”.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والتطوير العمراني ستعمل مع ولاية وبلدية ملاطية، على تحديد المباني المتضررة من الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرقي تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 29 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة