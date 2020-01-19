ما هي فائدة تناول 3 تمرات يومياً؟

تزيّن أطباق التمر الطاولات في المنازل والمطاعم والفنادق في جميع أنحاء العالم العربي. وتقدم مع كوب من القهوة كرمز لحسن الضيافة العربية. ولكن، قد يعمد البعض إلى تناول 3 حبات من التمر يومياً وبشكلٍ منتظم، فما هو تأثير هذا الأمر على صحتهم؟

تعزيز صحة العظام









إن التمر يحتوي على البورون الذي يعزز صحة العظام. ووفقاً لدراسةٍ أجراها علماء من جامعة North Dakota State University، فإن المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم، والتي يمكن إيجادها ايضاً في الفواكه المجففة، تقوي العظام وتحارب أمراضاً مثل هشاشة العظام.

انخفاض خطر الاصابة بسرطان القولون

بالإضافة إلى تحسين نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي بشكلٍ صحي، إن اكل 3 تمرات يومياً يعزز من صحة القناة الهضمية ويساعد على تنظيفها تماماً من البكتيريا الضارة. من هنا، وعندما يعمل الجهاز الهضمي والقناة الهضمية جيداً، فإن القولون أيضاً يتأثر إيجاباً ما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

ووجدت دراسة أجراها قسم علوم الأغذية في جامعة University of Reading أن الذين تناولوا التمور قد عززوا صحة القولون لأن التمور زادت من نمو البكتيريا الجيدة، مما حال دون نمو خلايا سرطان القولون.

محاربة الاكتئاب

يحتوي التمر على فيتامين B6، والذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين، مما يحسن صحة الدماغ. ينظم السيروتونين حالتكم المزاجية، وهذا ما يساعد على محاربة الاكتئاب ومنع إفراز الدماغ لهرمونات التوتر والإجهاد المعروفة بالكورتيزول. كلما تناولتم الفيتامين B6، كلما شعرتم بالسعادة والراحة النفسية أكثر.

توفير الطاقة

التمر غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيزيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية. من هنا، إن اكل 3 تمرات في اليوم يمكن أن يوفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والغلوكوز، وفقاً لدراسةٍ أجراها علماء من جامعة London Metropolitan University. ولكن، احذروا الإفراط في تناول التمور، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.