عوائق اسمنتية على مداخل المجلس النيابي

افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع عدد من المحتجين أمام مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت، بعدما وضعت القوى الأمنية جدرانا اسمنتية عالية لحماية المداخل المؤدية الى ساحة النجمة.

وعمد بعض المتظاهرين للجلوس على الارض لمنع عمليات بناء الجدار، معتبرين انه “جدار فصل يحول العاصمة الى سجن”.

وكانت مجموعة من المحتجين حاولت منع القوى الأمنية من وضع العوائق الإسمنتية في وسط بيروت، وتحديدا قرب مسجد العمري عند أحد المداخل المؤدية الى ساحة النجمة.









وافيد بأن القوى الامنية أغلقت المدخل الرئيسي لساحة النجمة بشكل كامل بجدار إسمنتي ضخم

كما افيد ان شرطة مجلس النواب عزلت البرلمان بشكل نهائي خوفا من المتظاهرين من خلال اقفال وتدعيم كل مداخل مجلس النواب بالألواح الحديدية المصفّحة والعوائق الاسمنتية.

كما ستعمد سوليدير فجر غد الى وضع عوائق إسمنتية عند المداخل الصغيرة المؤدية الى الأسواق التجارية لإبعادها عن أعمال الشغب في التظاهرات المحيطة بساحة النجمة.