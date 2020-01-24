لماذا يا هذا؟ – عماد موسى – نداء الوطن

• لماذا الدكتورة الحسناء منال عبد الصمد وزيرة للإعلام في حكومة وليست ندى عبد الصمد مثلاً؟ من الإختصاصية بينهما؟

• ولماذا التيار الأسعدي خارج الحكومة؟ شو ما عندو مستشارين؟









• لماذا الدولة فاشلة ما دام العهد قوياً؟ شو قاسمين بين الدولة والعهد؟

• لماذا يصبغ المسؤول في لبنان شعره أسود وليس أشقر؟

• لماذا لا يذهب آباء الحكومة إلى كتّاب العدول لتسجيل الوزارات الدسمة بأسمائهم أو أسماء ورثتهم أو مستشاريهم؟

• لماذا المنجنيّق والـ”نقّيفات” البلاستيكية محظّر استعمالها في بيروت والصواريخ الباليستية مسموحة انطلاقاً من البقاع والجنوب؟

• لماذا اسمه بز السيكارة وليس شيئاً آخر؟ وكيف يُقلِع المدمن عن التدخين إذا أدمنهما؟

• لماذا يُفترض بنا كلبنانيين أن نتفجع على وفاة وليد المعلم قبل وفاته؟

• لماذا كلما أبصرت حكومة النور لا يصرخ وزراؤها بصوت واحد: واع واع واع؟

• بم تختلف مندوبة التأمين على الحياة عن عزرائيل؟ الإثنان يخبرانك عن الموت المتربص بروحك الطاهرة.

• لماذا يُكتب على مأكولات الكلاب والقطط “نكهة لذيذة”، أي كلب أدلى بشهادة وأي هر صرّح بذلك؟

• لماذا هناك رغيف خبز ساخن لتأكله على الغداء ورغيف لتتنشقه ملء رئتيك كل صباح؟

• لماذا يحنّ اللبنانيون بقوة إلى عصر فوزي صلّوخ؟

• لماذا النق على التصاق نبيه بري بكرسي الرئاسة الثانية، وقد لاحت الفرصة أمام عباس هاشم والرفيق عقاب؟

• لماذا هاج العونيون وماجوا على صف حجارة خفان في نفق نهر الكلب واستذكروا زمن الميليشيات في الأمس القريب وصمتوا اليوم على جدار الفصل العنصري بين نبيه بري ومحبيه؟

• لماذا تقبل من مديرة البنك الحسناء 100 دولار مقسطة على 100 يوم وترفضها من المديرة الشمطاء مرة بالأسبوع، مثل… حبة الكالسيوم؟

• من سوى المير طلال إرسلان ينافس على لقب “معبود الجماهير”؟

• ما حاجة “التيار” إلى ثلث معطّل والبلد في عطل دائم؟

• كيف يحصل الرئيس البحار إميل لحود على اللون البرونزي في كانون الثاني؟

• لماذا هناك مستشار بزيت السمسم ومستشار بزبدة راعي حماه؟

• هل صحيح أن الحب المستحيل له المفعول ذاته للقنابل المسيلة للدموع؟

• بمَ يتفوّق ملك الثلج بالتحديد؟

• لماذا وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل “هالقد سئيل”؟ والسؤال هذا من سليمان فرنجيه، فأنا أجده خفيف الظل، دمثاً وديوساً مسوسح الصبايا في لبنان وفي دافوس كمان.

• لماذا أحبّ سيغريد كاغ؟ لا أعرف بالضبط.