سلطان الطرب في أميركا رامي موسى يجتاح اوستراليا

بدأ الفنان المبدع رامي موسى جولته الفنية في اوستراليا لأول مرة باستضافة شركة أر. تي. بروديكشين . وكان قد وصل الأسبوع الفائت للتحضير للحفلات الفنية على مدار شهر كامل ، الاولى كانت بمناسبة العيد الوطني الاوسترالي حيث غصت القاعة بالحضور الكثيف وامتدت الحفلة الى ساعات الصباح الاولى









كما اجرى موسى العديد من المقابلات واللقاءات الصحفية منها مع صوت الغد في اوستراليا والاجتماعية استشف فيها الشغف الكبير من الجالية العربية لحضور حفلاته .

يذكر ان موسى كان من ابرز المطربين المرافقين لسلطان الطرب جورج وسوف كما كان المطرب الوحيد الذي يحيي ليالي المربع الليلي الذي كان يملكه الوسوف في لبنان وكان حضوره مؤلف من كبار الشخصيات وفنانين العرب

وكان السلطان الأميركي قد أقام حفلة رائعة في مدينة سكدسديل المعروفة في المطعم اللبناني البيتا الهاوس قبيل سفره الى القارة الاوسترالية