سامي الجميّل: دعونا كل النواب إلى تقديم استقالة جماعية

دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى إنتخابات نيابية مبكرة “تسحب غضب الشارع معتبراً أن تشكيل هذه الحكومة هو إستهزاء بالناس فمن الطبيعي أن يحدث ذلك، والكرة في ملعب السلطة الآن وليس الناس لأن الناس وصلت إلى مرحلة الجوع”، متهماً القوى الأمنية بـ”إلقاء القنابل الدخانية إلى موقف بيت الكتائب حيث تعمل عناصر الصليب الأحمر على إسعاف المصابين”.

واعتبر أن الناس تحملت كثيراً، أما اليوم فهي مسؤولية السلطة والحل الوحيد هو إستقالة كل الطبقة السياسية القائمة وانتخابات نيابية مبكرة”، مؤكداً أن حزب الكتائب دعا “كل النواب إلى تقديم استقالة جماعية لإجراء انتخابات وقدمنا قانون لتقصير الولاية”.