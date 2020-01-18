الحريري: مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض.. لن يحترق حلم رفيق الحريري

غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر حسابه على تويتر كاتبا: مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية.

وأضاف: لن يحترق حلم رفيق بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين