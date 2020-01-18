أين صار تفاهم عون – نصرالله؟

مستجدات تأليف الحكومة الجديدة أظهرت أن هناك تطورات تتجاوز هذا الملف. وكان السؤال الذي طرحته أوساط وزارية في حكومة تصريف الأعمال هو: ماذا يجري بين قصر بعبدا وحارة حريك؟









في معلومات لـ “النهار” أن المفاوضات الدائرة على صعيد التأليف تقف عند حاجز “الثلث المعطّل” الذي يريده فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحرّ” من حصّتيهما، سواء أكان عدد أعضاء الحكومة المقبلة 18 وزيراً، كما أصرّ على ذلك الرئيس المكلّف حسان دياب، أم أكثر من ذلك، كما يطالب أطراف عدة في الأكثرية التي سمّت دياب رئيساً مكلّفاً. وبدا، وفق هذه المعطيات، أن “حزب الله” هو من يقف هذه المرّة معارضاً لهذا الثلث، خلافاً لما عمل عليه منذ اتفاق الدوحة عام 2008.

ما هي الأسباب التي جعلت الحليفين عون و”حزب الله” يفترقان، وللمرة الاولى منذ تفاهم مار مخايل الشهير عام 2006، على رغم محاولات الجانبين إظهار أن العلاقات بينهما هي على ما يرام؟

تجيب الاوساط الوزارية على هذا السؤال بالقول إن ظروفاً غير مسبوقة يمرّ بها التفاهم يضعه على مفترق طرق بالغ الدقة. فمن ناحية فريق عون، يعتبر حصوله على الثلث المعطّل مسألة “حياة او موت” بالنسبة لمستقبله السياسي الذي يرتبط بضمان وصول رئيس التيار الوزير جبران باسيل الى سدة الرئاسة الاولى. أما من ناحية “حزب الله”، فيعتبر أن المواجهة التي تخوضها الجمهورية الاسلامية مع الولايات المتحدة الاميركية تضعه في موقع حذر من تبدّل الحسابات عند الحلفاء والخصوم على حد سواء، بمن فيهم عون نفسه.

من ناحية “التيار الوطني الحر”، يمثل حصوله على الثلث المعطّل، بوليصة تأمين لبقائه في موقع السيطرة على مقاليد الحكم. فهو ضامن لهذه السيطرة في حالات عدة وأهمها حصول طارئ يؤدي الى فراغ في سدة الرئاسة الاولى، ما يحتم ادارة البلاد عبر مجلس الوزراء، كما حصل إبان حكومة الرئيس تمام سلام منذ العام 2014 ولغاية عام 2016 خلال فترة الفراغ الرئاسي.

أما ناحية “حزب الله”، فهو ليس غائباً عن السمع في ما يتعلق بالضغوط الاميركية على الداخل اللبناني. ومن هذه الضغوط ان مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل عندما زار لبنان قبل اسابيع والتقى مطوّلاً باسيل قال للاخير:”لقد وصلت (أي باسيل) الى الخط الاحمر في علاقاتك بـ “حزب الله” وعليك التفكير بما يتوجب عليك عمله”.

مراقبون يتابعون تطوّر أحوال الحزب حالياً يقولون إن ضائقته الناجمة عن شح الموارد التي كان يتمتع بها، جعلته غير قادر على توفير مساعدات لحلفائه. وتحدث هؤلاء عن دعم يصل الى نصف مليون دولار شهرياً كان يسدده الحزب لحليف بارز لكنه توقف عن الدفع بسبب هذه الضائقة.

بعد 14 عاماً على تفاهم مار مخايل، يجوز السؤال: أين صار؟