بالأرقام: حجم الدين العام… لبنان في صدارة الدول العربية

حذر معهد التمويل الدولي من ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية بلغت 252.6 تريليون دولار، مشيرا إلى أن حجم الدين العالمي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 أضعاف.

وقال المعهد في تقرير نشره مؤخرا، إن حجم الدين العالمي ارتفع في الربع الثالث من 2019 بنحو 10 تريليونات دولار مقارنة بنفس الفترة من 2018، وسط توقعات أن يستمر في النمو.









وكمؤشر على خطورة المسألة، قال المعهد إن حجم الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث سجل 322%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية من حيث حجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2020):