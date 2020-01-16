الحكومة اللبنانية مارست ضغوطا على غصن لعدم الكشف عن هوية مسؤولين يابانيين

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن لبنان طلب من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، عدم الكشف عن هوية مسؤولين في الحكومة اليابانية في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأسبوع الماضي، الذي انتقد فيه شركة نيسان موتور ومن قال إنهم وراء مؤامرة لاعتقاله بسبب جرائم مالية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بالنظر إلى حساسية القضية، إن الحكومة اللبنانية، بإيعاز من دبلوماسيين يابانيين، مارست ضغوطا على غصن قبل أن يتحدث إلى الصحافيين في 8 كانون الثاني/ يناير في بيروت حتى لا يكشف عن أسماء أو تفاصيل هروبه من اليابان.









وقالت المصادر إن لبنان وافق على مخاطبة غصن كوسيلة للحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع اليابان.

وأضافت أن غصن كان يعتزم ذكر بعض الأسماء في الحكومة اليابانية ولكنه تفهم الأمر ووافق على التزام الهدوء.

(د ب أ)