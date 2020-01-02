القضاء اللبناني يدرس مدى قانونية طلب اليابان توقيفه.. غصن: “انا وحدي دبرت مغادرتي اليابان”!

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن المدير السابق لتحالف “رينو- نيسان” كارلوس غصن قوله إن اسرته لم تلعب دورًا في مغادرته من اليابان، وإنه رتب بمفرده إجراءات خروجه.

وقال غصن في بيان مقتضب تلقته وكالة فرانس برس إن “المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة”.









وأضاف “أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور”.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر قضائية “النهار” أنّ “اليابان طلبت من القضاء اللبناني توقيف كارلوس غصن. وأوضحت أنّ “الطلب الياباني وُجّه مباشرة من مكتب الانتربول الدولي في طوكيو إلى مكتب الانتربول في بيروت وليس عبر المركز الرئيسي للانتربول في ألمانيا، والذي يقرر تعميم النشرة الحمراء من عدمه”. وأشارت إلى أن الطلب الياباني لا يزال قيد الدرس في هذا المركز لإمكانية صدور نشرة حمراء”. واعتبرت أن ما تسلمه لبنان هو طلب من دولة اليابان إلى دولة لبنان عبر الانتربول بتوقيف غصن، ولا يتنفذ في وضعه الحالي كونه غير معمًّم من المركز الرئيسي للانتربول بوجود مذكرة توقيف صادرة عن السلطات القضائية اليابانية، وجرى التواصل في هذا الإطار مع الجهات المختصة. واعتبرت أن الوارد إلى الآن لا يعدو كونه إبلاغاً دولياً بحصول جرم، وتالياً لا يوجد أي قرار قضائي في لبنان بالاستماع إلى أفادة غصن أو عدمه”. وباختصار، قالت المصادر ذاتها: “لا شيء قانونياً لدينا في انتظار ما سيقرره المركز الرئيسي للانتربول الدولي بتعميم نشرة حمراء أم لا، لعدم وجود مذكرة توقيف دولية في حق غصن حتى هذه اللحظة “.

وفي انتظار بتّ مدى قانونية النشرة الحمراء الواردة لجهة عدم اعتماد الآلية المتبعة في إصدارها، فإن طلب التوقيف يكون عادة توطئة لطلب استرداد غصن باعتباره ملاحقاً في اليابان في مسألة التهرب الضريبي حيث أوقف ثم وضع في الاقامة الجبرية 13 شهراً إلى أن أُعلن عن وجوده في لبنان.

وتقول المصادر القضائية إن اليابان، الدولة العضو في الامانة العامة للانتربول الدولي، تكون أصدرت مذكرة توقيف بحق الشخص المعني في بلدها ثم تصدر تعميماً في حقه على جميع الدول الأعضاء في الانتربول طالبة توقيفه لتسليمه إليها. ومعروف أن المبدأ العام في كل دول العالم وليس في لبنان فقط، أن هذه الدول لا تسلم رعاياها المواطنين، سواء بوجود اتفاق استرداد مطلوبين أو في غياب هذا الاتفاق بين البلدين (الطالب الاسترداد والمطلوب منه الاسترداد). ومعلوم أنه لا يوجد اتفاق لاسترداد مطلوبين بين اليابان ولبنان. ولم يحصل أن سلًم لبنان مواطناً لبنانياً إلى دولة مطلوب إليها حتى في ظل وجود إتفاق لاسترداد مطلوبين، بل يعمد لبنان إلى محاكمته أمام محاكمه المحلية. وبإقفال الباب القانوني أمام استرداد مطلوبين من لبنان، فليس مستبعداً استدعاء غصن للاستماع إلى أقواله أمام القضاء اللبناني، مثلما هو مستبعد إعادة توقيفه في لبنان. كما يؤخذ في الاعتبار عند النظر في مسألة التوقيف بالجرم المطلوب فيه من الدولة طالبة الاسترداد، وهل هو منصوص عنه في لبنان؟ إذ يقتضي أن يكون الجرم المسند إليه يطبق في الدولتين، الدولة مكان ارتكابه والدولة الرافضة الاسترداد. وفي الخلاصة، فإن لبنان سينظر في أساس الملف مع الأخذ في الاعتبار مدة التوقيف والإقامة الجبرية التي أمضاها غصن في طوكيو.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري تسلّم الإخبار المقدم من ثلاثة محامين ضد غصن طالبين التحقيق معه في مسألة دخول إسرائيل خلال توليه مسؤولياته السابقة في مجلس إدارة رينو- نيسان.