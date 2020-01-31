إنزال العلم البريطاني من مباني الاتحاد الأوروبي في بروكسل

أُنزل العلم البريطاني، مساء الجمعة، من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل ساعات من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.

وقام مسؤولو الاتحاد الأوروبي بإنزال العلم البريطاني من السارية أمام البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، دون مراسم. وتم رفع علم الاتحاد الأوروبي مكانه.









كما أنزل المسؤولون العلم البريطاني من السارية أمام مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، في بروكسل.

وتغادر المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي لتكون أول دولة تغادره منذ تأسيسه عام 1992.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الأربعاء، على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات.

وشغلت قضية “بريكست” جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، لنحو 3 سنوات ونصف السنة، بعد تصويت البريطانيين في يونيو/ حزيران 2016 لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد.