رئيس جمعية المصارف بعد لقائه وزير المال: ودائع اللبنانيين بخير

طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير اللبنانيين ان ودائعهم بخير.

وأعرب صفير عن تفاؤله من سير الامور، مطمئناَ اللبنانيين ان ودائعهم بخير وهي موجودة وستبقى موجودة وهي غير محجوزة مكرراً كلام حاكم مصرف لبنان ان لا HAIRCUT على الودائع.









وقال صفير عقب لقائه وزير المال غازي وزني: الاجتماع كان إيجابياً جداً وتبادنا المعلومات لكن لم يتمّ اتخاذ أي قرار.

وافادت معلومات LBCI ان التفاهم في اجتماع جمعية المصارف ووزير المال على القيام بخفض ملموس على الفوائد عموما اي على الودائع والقروض ما سيساهم بتحريك الاقتصاد ويساعد المقترضين ويخفف العبء عن المالية العامة.