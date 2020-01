بالفيديو.. مدوّن سعودي يستضيف صحافيا يهوديا في منزله بالرياض ويغنيان معا “جئناكم بالسلام”

نشر المدون السعودي محمد سعود المعروف بـ”المطبّع” مقطع فيديو لاستقباله صحافيا يهوديا في منزله بالرياض، حيث غنيا أغنية السلام العبرية “شالوم عليخم”.

وأعادت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر المقطع على تويتر مع عبارة “صحافي يهودي زار الرياض وحل ضيفا على السعودي محمد سعود”.

وأجرى الصحافي شلومي زيونس، وهو يهودي أرثوذكسي، مقابلة مع سعود، الذي دوّن قائلا “هذا الأسبوع في مجلة AMI.. مقابلة حصرية معي حول الهولوكوست وأكثر من ذلك بكثير. يمكنكم الحصول على المجلة في كل بقالة يهودية أرثوذكسية في الولايات المتحدة”.

ونشر الصحافي اليهودي على تويتر صورا لرحلته إلى الرياض، قائلا “في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في نهاية رحلة ناجحة إلى المملكة!”.

#TBT to doing the Daf Yomi in Saudi Arabia’s King Khaled International Airport in Riyadh at the end of a successful trip to the Kingdom! pic.twitter.com/ZKJH107ywl

وفي تدوينة أخرى كتب زيونس “شكرا لجميع الذين شاركوا هذه القصة. آمل بجد أن نتمكن من جعل العالم مكانا أفضل من خلال تكوين صداقات جديدة”.

Thank You to all those who have shared this story. I sincerely hope that we can make the world a better place by making new friendships and sharing kindness with others.

❤️ 🤝 🌹 ☮️ https://t.co/XwyM7ZIYh3@mohsaud08 @Ami_Magazine pic.twitter.com/e3RfwC7gB6

— Shloime Zionce | שלומי זייאנץ (@Chusidel) January 29, 2020