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بالفيديو.. مدوّن سعودي يستضيف صحافيا يهوديا في منزله بالرياض ويغنيان معا “جئناكم بالسلام”

January 30, 2020

نشر المدون السعودي محمد سعود المعروف بـ”المطبّع” مقطع فيديو لاستقباله صحافيا يهوديا في منزله بالرياض، حيث غنيا أغنية السلام العبرية “شالوم عليخم”.

وأعادت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر المقطع على تويتر مع عبارة “صحافي يهودي زار الرياض وحل ضيفا على السعودي محمد سعود”.




وأجرى الصحافي شلومي زيونس، وهو يهودي أرثوذكسي، مقابلة مع سعود، الذي دوّن قائلا “هذا الأسبوع في مجلة AMI.. مقابلة حصرية معي حول الهولوكوست وأكثر من ذلك بكثير. يمكنكم الحصول على المجلة في كل بقالة يهودية أرثوذكسية في الولايات المتحدة”.

ونشر الصحافي اليهودي على تويتر صورا لرحلته إلى الرياض، قائلا “في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في نهاية رحلة ناجحة إلى المملكة!”.

وفي تدوينة أخرى كتب زيونس “شكرا لجميع الذين شاركوا هذه القصة. آمل بجد أن نتمكن من جعل العالم مكانا أفضل من خلال تكوين صداقات جديدة”.

وأعاد الصحافي اليهودي نشر فيديو استقباله في الرياض من صفحة “يهود من أجل ترامب” مرفقا بحوار قصير جاء فيه: “شلومي: من كان يصدق قبل 3 سنوات أن يهوديا ومسلما في السعودية يمكن أن يقضيا وقتا ممتعا معا؟ محمد: أستطيع أن أخبرك أنه ممكن”.

 

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