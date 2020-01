برلماني يوناني يمزق العلم التركي ويفجر «الغضب القومي» رسمياً وشعبياً في أنقرة

فجر تمزيق برلماني يوناني، للعلم التركي داخل أروقة البرلمان الأوروبي، الغضب القومي في تركيا رسمياً وشعبياً، في أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات المتصاعدة بين أنقرة وأثينا، أبرزها ملف قبرص والموارد الطبيعية شرق المتوسط وملف اللاجئين وغيرها، ما دفع الكثيرين للتحذير من مخاطر تحول هذه الأزمات المتلاحقة إلى صدام مباشر بين البلدين الجارين.

وخلال نقاش حول حالة المهاجرين في الجزر اليونانية مساء الأربعاء في البرلمان الأوروبي، قام النائب الأوروبي المستقل، يوانيس لاغوس، بانتقاد تركيا قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها، قائلاً: «لا تحرصون إلا على عدم مضايقة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول إلى الخارج، أيها الأتراك»، ولاغوس هو نائب سابق عن حزب النازيين الجدد «الفجر الذهبي».

Greek Member of European Parliament #IoannisLagos has blamed #Turkey for illegal migration flows and ripped a paper turkish flag in #Brussels pic.twitter.com/wr7RScvkzJ

— Atlantide (@Atlantide4world) January 30, 2020