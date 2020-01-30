بالفيديو: مواجهة بين ماكرون وصحافي حول لبنان.. أنت تدعم فاسدين!

بينما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون يهم بالدخول إلى أحد الفنادق في فرنسا للمشاركة في إحدى المناسبات، استوقفه رجل عرّف عن نفسه على أنّه صحافي والمراسل الحربي ليو نيكوليان. وبعدما راح ينادي الرئيس الفرنسي بصوتٍ عالٍ، قائلاً: “سيّدي الرئيس… كنّ رجلاً وتعالَ تحدث الى مواطن.. سيّدي الرئيس هناك مواطن يرغب في القاء التحيّة والحديث اليك”، اجتاز ماكرون وفريقه الأمني الطريق وسارَ في اتجاه الصحافي، سائلاً: “كيف الحال”؟ فأجابه الصحافي: “ليس جيّداً، لمجرد أن يعطي قصر الإليزيه تعليمات إلى وكالة الصحافة الفرنسية ويمنعها من نشر تصريحك في مدينة اميان ردّاً على سؤالي”… فبادره ماكرون بالقول: “كنت معي في اميان”؟

تابع الصحافي: “لماذا تمنع الوكالة… لسنا في دكتاتورية… الشعب ثار في لبنان… أنت تدعم فاسدين في لبنان… هناك 520 جريحاً بسبب القوى الأمنية”.









وأضاف:”الشعب اللبناني يثور وانتم لا تقدمون له الدعم، ان الشعب السيادي في لبنان ضد ديكتاتورية ميشال عون وكل طبقته السياسية الفاسدة وانتم تساندون الديكتاتورية فيما الجيش والقوى الامنية اللبنانية اطلقت النار على المتظاهرين واصابت عددا منهم “.

واتهم الصحافي ماكرون بالانحياز الى “أصدقائه من السياسيين اللبنانيين وليس إلى الشعب اللبناني”.