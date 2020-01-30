جعجع: لست متمسكاً بهذا العهد

قال رئيس حزب القوات اللبنانية د ..سمير جعجع ردا على سؤال حول اسقاط رئيس الحكومة وعدم اسقاط رئيس الجمهورية: المعادلة غير مطروحة على هذا النحو، فالحكومة هي اساس السلطة واسقاطها لا يستهدف شخص رئيسها بل القوى المهيمنة عليها، وانا لست متمسكا بهذا العهد، لكن الاهم من الذي سيأتي بعد هذا العهد، فلا يغادر فلان كي يأتي من يمثله او ينوب عنه او مثله.

واضاف جعجع، ردا على سؤال موقع «المدن»: لذلك، كان الطرح الاساسي حكومة اختصاصيين مستقلين، لكن تم اللعب على شكل الحكومة وتلغيمها بوزراء معينين من جهات مختلفة، لقد كان بوسعها اظهار استقلاليتها بالعمل من خلال تعاطيها مع مشروع الموازنة لكنها لم تفعل، وهذا أصابها بمقتل، لقد تبنى حسان دياب موازنة الحكومة السابقة التي أسقطت بسببها.