تنبأ بظهور كورونا قبل 8 سنوات.. شاهد فيلم Contagion

مع انتشار فيروس كورونا بدأ ذكر فيلم Contagion في الظهور من جديد، إذ تنبأ الفيلم بالمرض، وما تلاه من أحداث.

تدور أحداث الفيلم حول انتشار عدوى يحاول الناس النجاة منها، والبحث عن علاج في مدينة معزولة، ويقتل الفيروس الغامض عشرات الملايين في مختلف أنحاء العالم مع محاولات وجهود مضنية لوقفه والحد من انتشاره.









الفيلم بطولة مات ديمون وغوينيث بالترو، وسلط الضوء على الخفافيش على اعتبار أنها أصل انتشار المرض، الأمر الذي يحدث الآن مع كورونا، الذي ظهر في الصين وتحديداً في مدينة ووهان الصينية.

الفيلم يعرض لك المشاعر الحقيقية، من خوف وذعر وهلع، تصيب المحتمل إصابتهم بالمرض، ومحاولة الهروب والفرار بعيداً، ويلقي نظرة واقعية تجعلك تعيش الأحداث وتجعل رؤيته مجدداً أمراً هاماً، وكأنه يعطيك خطاً زمنياً بتطور الأحداث.