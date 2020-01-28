إلغاء “السلطان المعظم” و”جلالته”.. سلطان عُمان يلغي جميع ألقابه في المحادثات الرسمية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي تولى الحكم بعد وفاة السلطان قابوس، قرارا بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه، بما فيها “السلطان المعظم” و”جلالته”.

وسيكون اسم “سلطان عمان” هو الاسم الوحيد المستخدم في المراسلات الرسمية والمخاطبات.









ووجه التعميم إلى الوزراء في سلطنة عمان والمسؤولين. وجاء في التعميم: “يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان”.