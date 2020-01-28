صفقة ترامب للسلام: إسرائيل دولة يهودية عاصمتها القدس الموحدة.. وغور الأردن تحت سيادتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، الثلاثاء، إن صياغة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمة صعبة ومعقدة، وإن خطته للسلام مختلفة تماما عن الخطط السابقة.

وأضاف أن رؤيته توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين، وستعمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية.









وقال “إننا نخطو خطوة كبيرة باتجاه السلام” وإن “الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله”.

وتابع أن إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، وأن القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأكد ترامب على إقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية وأن الولايات المتحدة ستقيم فى نهاية المطاف سفارة لها هناك.

وتعهد بأنه لن يتم اجتثاث أي من الفلسطينيين من أرضه بموجب الخطة، قائلاً إنه فعل “الكثير” لإسرائيل ويجب أن يكون عادلا مع الفلسطينيين أيضا. وقال “من المنطقي أن أفعل الكثير للفلسطينيين … وإلا فلن يكون ذلك عادلا”.

وأشار إلى أنه سيتم استثمار 50 مليار دولار في الدولة الفلسطينية، وتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

وتوجه ترامب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلًا: “عزيزي عباس إن اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة ودول أخرى ستقف بجانبك”.

وأعرب عن شكره لكل من سلطنة عمان والبحرين والإمارات على جهودهم، مضيفا أن هذه الدول “أرسلت سفراءها، وهم حاضرون معنا الآن”.

بدوره، أشاد نتنياهو بخطة ترامب، قائلا إنها تقدم “طريقا واقعيا” لتحقيق سلام دائم في المنطقة.