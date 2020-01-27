المشنوق يعلّق على “مشهد دياب وحيداً على منصّة الوزراء”… ماذا قال؟

غرد النائب نهاد المشنوق عبر “تويتر” قائلاً: “الكتل التي شاركت في إقرار الموازنة، ثم صوّتت ضدّها، تحتاج إلى خبراء في فكّ الألغاز والطلاسم. ومشهد الرئيس حسّان دياب وحيداً على منصّة الوزراء، بلا حكومته، كان اعتداءً جديداً على رئاسة الحكومة وإهانةً للبنانيين”.

وتساءل: “كيف يتمّ تحويل مشروع الموازنة الذي أقرّته حكومة مستقيلة، ليناقشه مجلس النوّاب أمام حكومة لم تأخذ لا الثقة التقنية من مجلس النواب، ولا ثقة اللبنانيين الذين تظاهروا ضدّها؟”.









وتابع: “نشهد اليوم تكريس أعراف جديدة في البلد، وإمعاناً في التفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة”.