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باسيل يوثق سنيه الست في “الخارجية” بالفيديو.. “سوا اشتغلنا وسوا انجزنا”

January 27, 2020

نشر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر” فيديو عرض فيه محطات من وزارة الخارجية والمغتربين خلال توليه الوزارة، وعلّق عليه قائلا:

“شباط 2014-كانون الثاني 2020 شكر كبير لكل شخص كان موجود بهالسّت سنين .. سوا اشتغلنا وسوا انجزنا … بحمل من كل حدا منكم ذكرى بترافقني كل حياتي… شكر من القلب”.




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