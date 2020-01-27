دياب يتبنّى رسمياً موازنة الانهيار الآتي بعد 3 أشهر!

نجحت كتلة “المستقبل” النيابية في انتزاع اعتراف رئيس الحكومة الجديدة بتبني مشروع موازنة سنة 2020، المشروع الذي يعود فعليا الى الاكثرية التي يقودها “حزب الله” والتي أتت بحكومة دياب، وليس المشروع الذي انطلقت به حكومة الرئيس سعد الحريري قبل ان تستقيل بضغط من ثورة 17 تشرين الاول 2019.









ماذا يعني تبني رئيس الحكومة الحالية لموازنة هذه السنة؟

أكثر من إشارة أتت خلال الايام القليلة الماضية، تفيد ان الرئيس دياب وعددا من أعضاء الحكومة في بعض الوزارات الحساسة، يتصرفون كأنهم يتعاملون مع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ككرة نار يتجنبون التقاطها. وفي مقدم هذه المسؤوليات موازنة السنة الحالية التي ارتفعت حولها جدران العزل الامني، لكنها في حقيقتها تشبه مبنى بلا سقف وبلا جدران يقع في مهب الانهيار الذي يقترب سريعا من البلاد.

يتساءل وزير سابق ونائب حالي عاصر حقبة طويلة من العمل السياسي عبر “النهار”، عن الحكمة من وراء القرار الذي اتخذه الرئيس دياب بالانتقال الى السكن في السرايا الحكومية مع عائلته، وذلك للمرة الاولى منذ إنشاء هذا المبنى أيام السلطنة العثمانية. وقال ان ما جرى أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أقام ابان حصار “حزب الله” لمقر الرئاسة الثالثة في مكان عمله بعد سيطرة الحزب وحلفائه على ساحة رياض الصلح خلال عاميّ 2007 و2008، لا يشبه المرحلة التي يمر بها لبنان حاليا، والذي صار بالكامل تحت نفوذ الحزب. والاخير، بحسب المصدر، هو الحليف الاكبر للحكومة الجديدة، ويوفّر لها مظلة الامن. فهل لدى دياب أسباب أخرى للانتقال للعيش في السرايا؟

كان لافتا خلال الايام الأخيرة، إرتفاع جدران جديدة في وسط ساحة رياض الصلح، ما جعل السرايا معزولة تماما عن التظاهرات التي كانت تسمح سابقا قبل يوم السبت الماضي لسكان محيط السرايا برؤيتها بالعين المجردة. وبفضل هذه الجدران صار مقر الرئاسة الثالثة متصلا براحة تامة بمبنى البرلمان في ساحة النجمة.

خلف جدران السرايا، لفت المراقبين الصمت الذي لاذ به رئيس الحكومة. فهو لم يعلّق على المشهد الصاخب الذي رافق محاولة المتظاهرين ليل السبت الفائت، إقتلاع الحواجز التي تمنعهم من الوصول الى السرايا.

حول أبعاد عدم استرداد حكومة دياب الموازنة، يقول خبير إقتصادي بارز لـ”النهار” ان الاحتمال الابرز لهذا السلوك هو انه كانت هناك رغبة لدى الحكومة في أن تبتعد عن تحمّل تبعات ما يتهدد المالية العامة في الأشهر المقبلة بسبب تراجع الامكانات التي تتيح للحكومة الإيفاء بالتزاماتها داخليا وخارجيا. واستباقا لأسوأ الاحتمالات التي تلوح بعد ثلاثة أشهر تقريبا، كانت الحكومة تستعد لحملة التبرؤ من تبعات ما يتهدد الاوضاع المالية بعبارة: “انها موازنة الحكومة السابقة وهي ليست مسؤولة عن نتائجها”. لكن هذه الرغبة باءت بالفشل الكامل. وفي اعتقاد هذا الخبير، ان هذا التصرّف الذي سبق تبنّي دياب للموازنة، كان أشبه بـ”لحس المبرد” لأنه بعد أشهر قليلة سينسى المواطنون أمر الحكومة السابقة، وسيوجهون السؤال الكبير الى الحكومة الحالية: “ماذا فعلتم كي لا يحصل الانهيار؟”.

في معلومات لـ”النهار” ان الصيغة الحالية للموازنة مرّت بثلاث مراحل هي: المرحلة الاولى، في الصيف الماضي، عندما أقرت حكومة الحريري مشروعا يطمح الى ان يكون العجز فيها بحدود 7 في المئة. والمرحلة الثانية، بعد 17 تشرين الاول الماضي، عند انطلاق الاحتجاجات الشعبية، فتقرر اللجوء الى إصلاحات صارت قرارات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، من بينها إعداد مشروع موازنة يبلغ فيها العجز صفراً من خلال الآتي: يتحمل مصرف لبنان تصفير فوائد ديون الدولة بمبلغ 3500 مليار ليرة لمدة سنة، ومثله تفعل المصارف بمبلغ 600 مليار ليرة، أي ما مجموعه 4100 مليار ليرة، على ان يقترن هذا الاجراء بتنفيذ إصلاحات ابرزها معالجة ملف الكهرباء بتشكيل الهيئة الناظمة وتصغير حجم الدولة التي يضم قطاعها العام قرابة 300 الف موظف. أما المرحلة الثالثة، فهي بدأت بعد استقالة حكومة الحريري في نهاية تشرين الاول الماضي وما رافقها من تبدّل المعطيات المالية، ما دفع وزير المال السابق علي حسن خليل وبالتعاون مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان الى صوغ المشروع الحالي الذي يشوبه عيب التقديرات لواردات لم تعد موجودة، بل هناك معطيات تفيد ان الناتج المحلي تراجع بنسبة 20 في المئة، ما يعني ان الواردات تقلصت بحدود تقارب الـ50 في المئة. فهل بالامكان إعتماد ارقام موازنة هي على الورق فقط، في حين انها في واقع الحال لن تعالج عجزا يقدّر الآن بنحو 4 مليارات ونصف مليار دولار؟

هل يتجه لبنان الى هذا القدر الصعب، أم ان هناك فرصا لتفادي هذه الكأس المرّة؟ بحسب الخبراء، هناك سبل للخلاص مما يعتبرونه “انهيارا” آتياً بلا إبطاء إذا تدارك أصحاب القرار على كل المستويات الامر بسلسلة إجراءات تراوح ما بين تغيير سلوك الانفاق الحكومي جذريا وبين إنهاء محنة تبعية لبنان للمشروع الايراني الذي يقفل ابواب ارتباط لبنان بالعالم العربي والمجتمع الدولي.

في المدى المنظور، لم يعد واردا الرهان على حلول وردت في مؤتمر “سيدر” الذي وعد عام 2018 بتوفير 11 مليار دولار لإنفاقها على مشاريع يمتد تنفيذها نحو 5 سنوات. وصار المطلوب اليوم قرابة 25 مليار دولار حدا أدنى و50 مليارا حدا أقصى مدى الاعوام الخمسة المقبلة. والسؤال: من سيوفر مثل هذا المبلغ، بعدما استحال توفير ما هو أقل منه بكثير، أي أموال “سيدر”؟

ولتقريب هذا الواقع الى الاذهان، يقول خبير مالي بارز لـ”النهار” ان تنفيذ إنشاء معمل للكهرباء الذي يتطلب استثمارا بمبلغ مليار دولار صار الآن مستحيلا، لأن من سيستثمر بمبلغ كهذا، سيجني أرباحه بالليرة اللبنانية التي تتجه نزولا نحو قعر لا حدود له في المدى المنظور. كما بات مستحيلا أيضا الاعتماد على البواخر لفقدان السيولة بالعملة الصعبة.

هل من المفيد، بعد عرض هذه الوقائع، ان يتوارى رئيس الحكومة وراء جدار الاسمنت الجديد، والاعلان إضطرارا: “هذه موازنتي”؟