إقرار موازنة العام 2020… كيف توزعت الأصوات؟

أقر مجلس النواب اللبناني موازنة العام 2020 بغالبية 49 صوتاً ومعارضة 13 نائبا وامتناع 8 نواب عن التصويت.

والنواب المؤيدون هم من “التيار الوطني الحر”، الوفاء للمقاومة”، “التنمية والتحرير”، الحزب “السوري القومي الاجتماعي”، اضافة الى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلسي.









وامتنع نواب “اللقاء الديموقراطي” عن التصويت.

اما نواب “المستقبل” فانقسموا بين الامتناع والمعارضة. كما عارض النائب فريد الخازن.

هذا ووافق المجلس النيابي على اقتراح نواب اللقاء الديمقراطي بإلغاء المادة 27 التي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات. كما علق الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في القروض المدعومة وإعطاء فترة سماح 6 أشهر.

وكان مجلس النواب أقر بند المساعدات التي تقدّمها وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحادات والنوادي الرياضية بقيمة 4 مليارات و250 مليون ليرة، كما أقر المادة 7 من الموازنة وفق تعديل لجنة المال والموازنة لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات وفق الآلية التي تراعي الدستور وقانون المحاسبة العمومية.