تهنئة خاصة من نجوى كرم لـ أحلام!

بادرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لتهنئة النجمة الإماراتية أحلام، بعد نجاح الحفل التكريمي الذي خصّتها به الهيئة العامة للترفيه في ختام “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية.

وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، وجّهت شمس الأغنية رسالة خاصة إلى أحلام فكتبت: “ألف مبروك نجاح حفلك، بتستاهلي كل الخير والنجاح”.









من جانبها أحلام شكرت شمس الأغنية بالقول: “حبيبتي يا غالية يا أصيلة، يا شمسنا الكبيرة، شكراً من القلب، أنا بحببببك وكثييير.. #كبيرة”.

وشدّدت أحلام على حروف كلمة “بحبك” بطريقة لافتة، تدلّ على صدق مشاعرها إتجاه شمس الأغنية، كما وأضافت هاشتاغ “#كبيرة” تقديراً منها لهذه اللفتة الجميلة والخطوة المميزة.