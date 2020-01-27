باسيل: نوع من القمع السياسي يمارس عليّ

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أنه يمثل رأياً لبنانياً “ولا يحق لأحد من اللبنانيين إذا كنت لا أمثله أن يقول إنني لا أمثّل أحداً، لافتاً إلى أن “هذه المحاولة لإعاقة أي تحرك لي أو إيصال رأيي لن تنجح وهذا نوع من القمع السياسي الذي يمارس عليّ”.

وتحدث باسيل، في مقابلة مع “فرانس 24″، عن الحركة الاحتجاجية في الشارع، مؤكداً رفضه للعنف من أي جهة أتى، إذ قال “نحن مع حماية المتظاهرين السلميين ومع تأمين استمرار صرختهم في الشارع ولكننا لسنا مع تحطيم العاصمة والاعتداء على القوى الأمنية وعلى الممتلكات الخاصة”.