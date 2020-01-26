ما حقيقة ظهور أول حالة من “الكورونا” في طرابلس؟

نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن، وجود إصابة بفيروس “كورونا” في لبنان، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “مختلق وعار من الصحة تماما”.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي في ما يأتي نصه: “يتم التداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب، بخبر يشير إلى ظهور أول حالة لمرض الكورونا في طرابلس وبالتحديد في منطقة ابي سمراء.









بعد التدقيق والتحري تبين أن هذا الخبر مختلق وعار من الصحة تماما، ولا يهدف إلا إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

لذا، نكرر الدعوة إلى اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من المرجعيات المعنية في وزارة الصحة العامة تحت طائلة المسؤولية”.