طوني خليفة يرد على منتقديه بسبب قضية نانسي عجرم

استنكر الإعلامي طوني خليفة الهجوم الواسع على الفنانة نانسي عجرم، والتهديدات بحقها بسبب قضية قتل اللص في منزلها علي يد زوجها فادي الهاشم، مشيرا إلى أنها فنانة وعملها يلزمها بالغناء على المسرح “فكيف يتم إهدار دمها بهذه الصورة!”.

وردّ خليفة، خلال مقابلة مع برنامج ET بالعربي، على من وجهوا له اللوم والانتقادات بعد استضافته لعائلة القتيل، قائلا “الحملة اللي معمولة هي لفريق معين نحنا ما عنا مشكلة معه، شخصياً كطوني ما عندي مشكلة معه، نحنا صرنا بمطرح إزا انا هلأ وعيت بالليل وفي شي حرامي ببيتي، بدي أعملوا اللي بدو ياه لأني تاني نهار بخاف هيدا الحرامي يطلع من شي منطقة بلبنان و من شي دولة، فيقولوا هيدا كان على علاقة مع إبصر مين ولا بدو مصاري مني، ليه ؟ لأنه في ناس بتحرض على هيدا الموضوع”.









وأكد طوني خليفة أنه ليس لديه أي مشكلة مع عائلة القتيل، ولم يقصد توريط والد الأخير عندما فاجأه بسؤال يخص طلب تعويض من نانسي.

وقال خليفة “نانسي عجرم كلمة شكراً لم تقل لي، ومن يعتقد أنني أدافع عنها فهو مخطىء، فهي حتى الآن لم تقم برفع سماعة هاتفها وتشكرني على محاولتي لإظهار الحقيقة”.

يذكر أن نانسي عجرم عادت لاستئناف نشاطها الفني بعد الحادثة، ومن المقرر أن تحيي حفلا في 28 فبراير/ شباط في مصر، وآخر في 2 أبريل/ نيسان في جدة، بالإضافة إلى مشاركتها في الحلقة الأخيرة من “ذا فويس كيدز” في 7 مارس/ آذار.