خلع البوابة الحديدية أمام السراي.. والقوى الأمنية تستخدم خراطيم المياه

بعد أن وصلت المسيرات التي انطلقت من مختلف المناطق اللبنانية اليوم إلى رياض الصلح، عمد بعض الشبان إلى إزالة السياج الحديدي والبلوكات الحديدية بالإضافة إلى البوابة الحديدية التي وضعت أمام السراي الحكومي. هذا الأمر استفزّ عناصر القوى الأمنية التي استخدم خراطيم المياه لإبعادهم.









هذا وقد أطلقوا المفرقعات النارية باتجاه عناصر القوى الأمنية التي استمرت باستخدام خراطيم اليماه واستعانت بالقنابل المسيلة للدموع لإبعادهم وتفريقهم.

إلى ذلك، غرّدت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “بدأت أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم”.

من جهة أخرى، أشارت “الوكالة الوطنية” إلى ان متظاهرين من طرابلس والشمال أعلنوا انسحابهم من ساحة رياض الصلح والعودة إلى منازلهم “حرصا على عدم اتهام ثوار طرابلس بافتعال أعمال الشغب”.