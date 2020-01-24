إليسا بعد إطلاق تطبيق “ما تنسي” للكشف المبكر عن سرطان الثدي: محاربة السرطان أسهل من محاربة الفساد!

أطلقت جامعة القدّيس يوسف في بيروت تطبيق “ما تنسي” للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحضور ضيفة الشرف النجمة إليسا، التي أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان وعرضت في فيديو كليب أغنيتها “الى كلّ اللي بحبوني” مراحل تلقيها العلاج وخضوعها للجراحة من أجل التغلبّ على المرض وذلك في خلال احتفال أقيم في حرم الجامعة.

وأشادت إليسا “بأهميّة هذا التطبيق الذي يحثّ كلّ امرأة على تذكّر موعد الفحوصات تجنباً للإصابة بمرض سرطان الثدي” وقالت: “تطبيق ما تنسي” بالتعاون مع جامعة القديس يوسف ببيروت هو “من أهم المبادرات للتوعية من سرطان الثدي”، واصفة إيّاه بأنه “خطوة إيجابية ورائعة تذكّرنا بأهمية محاربته “.









وأعربت عن سعادتها بحضورها في هذا الحدث المهمّ، شاكرة الجامعة وكلّ الأطباء الحاضرين، وشددت في الوقت عينه على “أهميّة الوقاية لأنها خير من قنطار علاج ” وناشدت “النساء الانتباه قدر المستطاع على أنفسهن وعدم إهمال صحتهن أو التغاضي عن أيّ تغييرات فيزيولوجية يلحظنها في أجسادهن”، مبدية اعتزازها بأنها من لبنان “هذا البلد الذي يزخر بنخبة الأطباء والعباقرة وبمناخ التفوّق والنجاح على الرغم من الصعوبات”.

وتناولت إليسا التطورات في البلد ، فاعتبرت “أن محاربة السرطان كمرض يعدّ أسهل بكثير من محاربة الفساد”، وأضافت: “الله يساعدنا بلبنان مسخرة” وأبدت: “عدم رغبتها بأن تكون وزيرة في الحكومة بوجود هذا الطقم السياسي الحاكم ” وعبّرت عن انزعاجها “من عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب الثائر منذ 17 تشرين الاول بحكومة مستقلّة غير تابعة لأحزاب متحكمة بمفاصل البلد” على حدّ تعبيرها.

من جهته، أثنى الطبيب المعالج للسرطان نزار بيطار “على إرادة اليسا التي كانت واضحة وصريحة مع نفسها ومجتمعها في فترة علاجها، فبدت امرأة عصامية، قويّة وحاربت المرض بكلّ قوّتها حيث تغلّبت عليه أخيراً”، ورأى “أن محبّة إليسا لمحيطها وخوفها على صديقاتها وقريباتها دفع بتلك السيدات الى القيام بصور أشعة للكشف عن سرطان الثدّي، لتكتشف بعضهنّ أنهن في مرحلة مبكرة من المرض”.

أما رئيس جامعة القديس يوسف البروفيسور سليم دكاش فرحّب بالنجمة إليسا، وأكد أن “لدى الإنسان نزعة إلى إهمال صحته وعدم الاهتمام بها”، وشدّد “على ضرورة كشف نقاط الضعف عند الجميع وتحويلها الى نقاط قوّة”.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن تطبيق “ما تنسي” أعدّه أطباء لبنانيون، بهدف تحسين الالتزام بالفحوصات ويسهّل على المرأة كيفية قيامها بفحوص ذاتية لاكتشاف المرض بمرحلة مبكرة، والتطبيق متوفّر في متجري أندرويد وIOS وباللغات العربيّة والفرنسيّة والإنكليزية والأرمنية.