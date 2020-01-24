ديما صادق تنشر اسماء وصور و وظائف شبيحة حركة أمل الذين اعتدوا على المتظاهرين امام مجلس الجنوب!

نشرت الاعلامية ديما صادق على حسابها على تويتر أسماء الشبيحة “المحميين” الذين اعتدوا بالسكاكين والعصي على محتجين سلميين أمام مجلس الجنوب، كل ذلك في إنتظار تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية!

ابو حسن جرادي. اسمه الحركي ابو الفضل. حركة أمل ادخلت ابنه على امن الدولة. معمر قهوة على الأملاك العامة على الرصيف بمنطقة الجناح مقابل المستشفى الحكومي واخدلها كهربتها من المستشفى الحكومي. وهو مسؤول الأعداد ( اَي المسؤول العسكري) لحركة أمل في منطقة الجناح. الاسم التالي بعد قليل. pic.twitter.com/pIo947yIMd





— Dima (@DimaSadek) January 24, 2020