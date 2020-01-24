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ديما صادق تنشر اسماء وصور و وظائف شبيحة حركة أمل الذين اعتدوا على المتظاهرين امام مجلس الجنوب!

January 24, 2020

نشرت الاعلامية ديما صادق على حسابها على تويتر أسماء الشبيحة “المحميين” الذين اعتدوا بالسكاكين والعصي على محتجين سلميين أمام مجلس الجنوب، كل ذلك في إنتظار تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية!

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