باسيل يغازل زوجته على إنستغرام: لم تتركي يدي وكنت دائما إلى جانبي!

نشر رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، مغازلة لزوجته عبر حسابه على “أنستغرام”، مثمنا وقوفها إلى جانبه في كل المعارك التي واجهها.

وكتب باسيل على صورة تجمعه بزوجته شانتال عون: “لا يمكنني أبدا أن أشكرك على الدعم والحب غير المشروطين، وبالرغم من كل المعارك التي واجهتها لم تتركي يدي وكنت دائما إلى جانبي”.









وتابع: “أعلم أن رحلة جديدة أمامنا، وأنا متأكد من أنه طالما أنت هنا، فسنواجه أي شيء”.

وأصبح باسيل وزيرا سابقا بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لكنّه ما يزال يعدّ أحد أعمدة الحكم في بلده، الغارق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

والخميس، تعرّض باسيل لهجوم حاد خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، لا سيما من جانب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، التي قالت لصهر الرئيس اللبناني إن حضوره إلى دافوس على متن طائرة خاصة، غير مقبول.

ولقيت مشاركة الوزير السابق في منتدى دافوس معارضة في لبنان، حيث وقع آلاف الأشخاص عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب باسيل من قائمة الضيوف المتحدّثين في المنتدى.