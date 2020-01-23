تحديد سعر الدولار عند الصرافين بـ 2000 ليرة… لماذا يعتبر فقاعة اعلامية؟

فيما بشَّر وزير المال غازي وزني اللبنانيين بأنّه “من المستحيل أن يعود الدولار الى السعر الذي كان عليه سابقا”، بدأت أمس نقابة الصرافين باعتماد سعر 2000 ليرة لبنانية حداً أقصى لشراء الدولار الأميركي، وذلك بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والمدعي العام المالي علي ابرهيم لضبط وتيرة سعر الدولار.

وعزت النقابة قرارها وفق البيان الذي أصدرته أمس الى “ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار النقدي في الأسواق، وهو ما يفوق قدرة المواطن على تحمّله”، محذرة من “عدم الالتزام بالقرار، تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية”.









قرار الصرافين الالتزام بسعر الشراء عند 2000 ليرة للدولار، يبدو أنه لن يشمل الجميع، إذ تؤكد أوساطهم لـ”النهار” أن “ثمة المئات من الصرافين غير المرخصين وغيرهم الكثير من تجار العملة الذين يعملون في الشارع من دون عنوان محدد، وهؤلاء يمكن أن يستغلوا التزام الصيارفة سعر الـ 2000 ليرة، ويعرضوا على الزبائن سعرا أعلى، وهذا يعني أن الملتزمين قرار نقابة الصرافين سيستأنفون حكماً بيع الدولار بما يناهز الـ2000 ليرة للمحافظة على رأسمالهم وأرباحهم”.

وفيما يعتبر البعض أن قرار الإلتزام بسعر الـ 2000 ليرة، لا يعدو كونه “فقاعة اعلامية”، لاحظ آخرون ان هدف هذا الخفض هو “امتصاص كمية كبيرة من الدولارات من السوق اللبنانية لتهريبها الى دول الجوار او تمهيدا لبيعها بأسعار خيالية في المستقبل”. كما يرى آخرون أن لا قانون يطاول اياً من الصرافين المنضوين في النقابة في حال مخالفة قرارها، لأن حرية شراء العملات وبيعها تخضع لسوق العرض والطلب، وليس هناك من قانون يجبرهم على الالتزام بسعر محدد، وهذا يسري ايضا على المصارف ومصرف لبنان. وتاليا يعتبر هؤلاء ان ارتفاع سعر الدولار وهبوطه في الايام المقبلة سيبقى رهن المزاج الشعبي والظروف السياسية والعرض والطلب. كما استغرب بعض المطلعين تدخّل حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والمدعي العام المالي في هذا الموضوع، كونهم يخالفون بذلك قانون النقد والتسليف الذي ينص صراحة على حرية تحويل الاموال وشرائها وبيعها وعدم جواز تدخل الدولة باستثناء التدخل من خلال سوق القطع في مصرف لبنان، لأن النظام الاقتصادي في لبنان يعتمد النظام الليبرالي الحر.

إلا أن الخبير الاقتصادي جان طويلة تخوف “من بروز سوق ثالثة لسعر الدولار في السوق السوداء، إذ إن استمرار مصرف لبنان والقطاع المصرفي بالتمسك بسعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات، وإلزام الصرافين تحديد سعر شراء الدولار بـ2000 ليرة حداً أقصى، سيخلق حتما سوقا سوداء للدولار سيتحكم فيها الصرافون غير المرخصين وتجار العملة”.

الخبير الاقتصادي مروان مخايل رأى أنّ تحديد سعر صرف الدولار أمر إيجابي خصوصاً أنّه تحت إشراف مصرف لبنان، الأمر الذي يُخفف من تسارع ارتفاع السعر خصوصاً أنّ لا وجود للعملة الصعبة بحجم كبير في السوق الموازية أي سوق الحوالات من الخارج، مؤكداً أنّ السعر الرسمي لن يكون 2000 ليرة لبنانية، و”علينا ألا نأمل بأن يعود سوق الصرافين إلى 1500 ليرة لبنانية خصوصاً وسط السيطرة على رؤوس الأموال “Capital Control””.

تحدّث الكثير من المواطنين عن أنّ مصرف لبنان ونقابة الصرافين حدّدا سعر شراء الدولار بـ 2000 ليرة لبنانية، في حين يمكنهما بيع للمواطنين بالسعر الذي يريدونه، فأوضح مخايل أنّه وخلال اتصاله بأحد الصرافين أكدّ له أنّ مصرف لبنان أجبره على شراء الدولار بـ 2000 في حين يبيعه حالياً بـ 1950 ليرة لبنانية.

في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي منير راشد أنّ تحديد السعر هو سياسة خاطئة، خصوصاً “أننا لم نستطع الحفاظ على السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية، ولن نستطيع الحفاظ على سعر 2000 ليرة أيضاً، والمطلوب وضع السعر بالقانون وليس وفقاً لحاجة السوق”.

كما تحدّث راشد لـ “النهار” عن نقص الدولار عند التجّار الذين يضطرون إلى فتح اعتمادات جديدة لدى المصارف لاستمرار أعمالهم”، معتبراً أنّ “المواطنين أيضاً يعانون من خسارات كبيرة، وخصوصاً عند حصولهم على التحويلات فأصبح المغتربون يُفضلون حمل الدولارات معهم من الخارج إلى ذويهم في لبنان”.

مشكلة السعرين للدولار كبيرة وتُؤثر على القطاعات كافة كما على المواطنين، والحد من الأزمات المالية يكون بتوحيد سعر الصرف الرسمي وتدخل مصرف لبنان عند حاجة السوق إلى مبالغ بالكميات الصعبة، بحسب ما قاله راشد، علماً أنّ سياسة تواجد سعرين في لبنان من شأنها أنّ تُؤثر سلباً على السوق والاقتصاد على حد سواء.

المصدر: “النهار”