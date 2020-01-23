جديد قضية غصن: لبنان واليابان لديهما ٤٠ يوماً للتوصل لاتفاق بشأن مصيره

أعلن مصدر قضائي ومصدر مقرب من كارلوس غصن بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، أن لبنان واليابان لديهما نحو 40 يوماً لاتخاذ قرار بشأن تسليم رئيس نيسان السابق لليابان أو محاكمته في لبنان بعد أن فر الشهر الماضي.

وقال المصدران إن “اليابان طلبت من لبنان في الأيام الماضية إيضاح الملفات التي تحتاج طوكيو لإرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن”.









وأضاف المصدر القضائي “عادوا وطلبوا توضيحاً. اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين”.

وأضاف المصدران إن “تلك الاتصالات بين البلدين مهمة، لأنه وفقا لقواعد الشرطة الدولية (الإنتربول) والإجراءات المتبعة، هناك فترة 40 يوماً يجب على الدولتين بنهايتها التوصل لاتفاق بشأن مكان وكيفية مثول غصن أمام المحاكمة”.

من جهته، قال المصدر المقرب لغصن إن “اليابان عليها الآن إرسال طلب تسليم رسمي للبنان أو إرسال ملف غصن لبيروت والموافقة على إجراءات محاكمته هناك”.

وقال ممثلون للادعاء الياباني إنهم ما زالوا يسعون لمحاكمة غصن في اليابان.