بالفيديو.. المحاورة لباسيل في دافوس: بلدك في أزمة ومعاش الوزير 5 الآف دولار وانت أتيت إلى هنا على متن طائرة خاصة!

اكد وزير الخارجية السابق جبران باسيل انه ذهب الى دافوس على نفقته الخاصة.

وسألته المحاورة عن كيفية قدومه إلى دافوس على متن طائرة خاصة في وقت يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة ومعاش الوزير لا يتخطى 5 الآف دولار! فرد باسيل أن الطائرة التي أتى عليها قدمت له لهذه الرحلة، مما دفع الوزيرة الهولندية المشاركة في الندوة إلى التعليق: نحن في هولندا لا يمكننا قبول هذا النوع من الهدايا.









وقال في مقابلة لـ ” panel”: “دعيت الى هنا كوزير خارجية، وأخبرتهم أنني لم اعد كذلك لكنهم أصرّوا على حضوري، كما أصررتم على مشاركتي في هذه الندوة”، مضيفاً: “هناك وزراء خارجية سابقون حاضرون، و اضافة الى كوني رئيس أكبر كتلة برلمانية في لبنان”.

ورداً على سؤال عن الحكومة الجديدة، رأى أنه يجب الحكم على الحكومة الجديدة عبر عملها.

ولفت الى انه هناك سياسات خاطئة مورست منذ 30 عاماً وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه، مشيراً الى “اننا كتيار سياسي جزءا من هذا التراكم”.