“ديلي ميل” تكشف عن فحوى رسالة أرسلها بن سلمان إلى رئيس أمازون على واتسآب.. “صورة ونكتة عن النساء”

كشف موقع “ديلي ميل” البريطاني، الأربعاء، عن فحوى رسالة أرسلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى جيف بيزوس مالك شركة أمازون، في 2018، وذلك بعد أشهر من “اختراق” هاتف بيزوس باستخدام ملف يحمل مقطع فيديو أرسله عبر تطبيق “واتسآب”.

وقال الموقع إنه في نوفمبر 2018، أرسل محمد بن سلمان رسالة إلى بيزوس مع صورة لامرأة تشبه صديقته لورين سانشيز، واحتوت الرسالة على مزحة حول التفاوض مع النساء تفيد بأن “مجادلة النساء تشبه قراءة اتفاقية ترخيص البرامج الحاسوبية… في نهاية المطاف، كل ما تفعله هو أنك تتجاهل قراءة بنود الاتفاقية وتضغط على زر موافق”.









في ذلك الوقت، لم تكن رومانسية بيزوس وسانشيز معلنة على الملأ. ومع ذلك، كانت صحيفة “ناشيونال انكويرر” تعمل على إعداد قصة عنها تم نشرها في يناير 2019.

أدت تلك القصة إلى طلاق بيزوس من زوجته ماكينزي- وهو الطلاق الأغلى في التاريخ مع تسوية بلغت 36 مليار دولار.

وتعرض هاتف الملياردير بيزوس للاختراق في عام 2018، وقال كبير المستشارين الأمنيين لبيزوس آنذاك، إن السعودية اخترقت هاتفه وحصلت منه على معلومات خاصة منها رسائل نصية بينه وبين سانشيز مذيعة التلفزيون السابقة.

وكان بن سلمان قد أرسل بالفعل إلى بيزوس فيديو قبل أشهر- في مايو 2018- قالت تقارير إنه اخترق هاتفه وهو ما يتم التحقيق فيه الآن من قبل مقررين خاصين للأمم المتحدة.

وكشفت صحيفة “الغارديان”، أمس الثلاثاء، أن هاتف بيزوس اخُترق بعد تلقي رسالة عبر تطبيق واتساب أرسلت إليه من الحساب الشخصي لولي عهد السعودية.

وكان بن سلمان وبيزوس قد تبادلا رقمي هاتفيهما خلال عشاء بمدينة هوليوود في أبريل/ نيسان 2018.

قال رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق جبران باسيل في حديث لرويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون “الترياق الحقيقي للإرهاب” إذا حافظ على استقراره