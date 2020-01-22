باسيل من دافوس: انقذوا لبنان قبل أن يصبح دولة فاشلة!

ناشد وزير الخارجية السابق جبران باسيل قادة العالم المساعدة في إنقاذ بلده كي لا يتحول إلى “دولة فاشلة” وسط أزمة مالية متصاعدة.

وقال باسيل في حديث لرويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون “الترياق الحقيقي للإرهاب” إذا حافظ على استقراره.









وأضاف: “إنه بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة”.

وعن رفض بعض اللبنانيين لتمثيلهم من قبل باسيل في المنتدى، رفض رئيس التيار الوطني الحر الاتهامات ووصفها بأنها “تعميم” لتهم الفساد ضد النخبة في البلاد.

وقال “أنا شخصيًا السياسي الوحيد في لبنان الذي كشف بيانات حسابه. لم يجرؤ أحد على فعل هذا”.

وأوضح أنه طلب من سويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى المساعدة في الكشف عن تحويلات مالية تخص موظفين عموميين وشخصيات سياسية لبنانية ويحتمل أنها غير مشروعة، وذلك في إطار جهد أوسع لمكافحة الفساد.