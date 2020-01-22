إليسا ترفع الصوت: زعمائنا مش حاسين ومش سامعين صرخة المواطن الجائع والمعتر.. الله ما يسامحكن!

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر، فكتبت: والله العظيم اللي عم نشوفو اليوم ببكي الحجر و انتوا بعدكن يا زعمائنا مش حاسين ولا بدكن تسموا مس سامعين صرخة المواطن الجائع والمعتر ذنبو الوحيد انو انتوا حكامو المجرمين و الحرامية يللي تجردتو من كل شعور وطني وانساني ! الله ما يسامحكن !

والله العظيم اللي عم نشوفو اليوم ببكي الحجر و انتوا بعدكن يا زعمائنا مش حاسين ولا بدكن تسموا مس سامعين صرخة المواطن الجائع والمعتر ذنبو الوحيد انو انتوا حكامو المجرمين و الحرامية يللي تجردتو من كل شعور وطني وانساني ! الله ما يسامحكن !





— Elissa (@elissakh) January 22, 2020