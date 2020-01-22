«إعلاميون من أجل الحرية» يستنكرون التعرض لفريق عمل “أم تي في”: وصمة سوداء في سجل السلطة اللبنانية!

صدر عن “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: ما تعرض له فريق عمل ال mtv في البقاع، هو وصمة سوداء في سجل السلطة اللبنانية، فخطورته لا تكمن فقط، في استهداف حرية الإعلام،بل بكون هذا الاستهداف عمل مقصود، ولأن من قاموا به نصبوا الحواجز للاعتداء على المواطنين، في مشهد يكرس صوراً من مرحلة سوادء في تاريخ لبنان.

إن من غير المقبول من أي مسؤول،أن يكتفي بالإدانة، والمطلوب توقيف المعتدين ومحاسبتهم، ونطلب من رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية والعدل تحمل مسؤولياتهم، ولن يسكت الجسم الإعلامي عن كل ما يتعرض له أي إعلامي أو مؤسسة إعلامية.









كل التضامن مع ال mtv، ومع الزميل نخلة عضيمي والمصورين والتقنيين، وسيكون لنا موقف في حال امتناع السلطة عن اتخاذ إجراءات المحاسبة.