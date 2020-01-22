وسط بيروت يشتعل ومواجهات عنيفة بين المحتجّين والقوى الأمنية… ”لا ثقة بالحكومة”

اندلعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب في محيط ساحة النجمة وسط بيروت. وألقت القوى الأمنية القنابل المسيّلة للدموع لتفريقة المتظاهرين الذين عمدوا إلى رشق العناصر بالحجارة.

وحاول المحتجّون التصدّي للتحصينات التي عزّزتها القوى الأمنية على مدخل مجلس النواب وإطلاق المفرقعات، فما كان من القوى الأمنية إلّا أن ردّت باستعمال خراطيم المياه. وردّت القوى الأمنية بإلقاء المزيد من القنابل المسيلة للدموع على المفرقعات التي يرميها المحتجون، الذين تتزايد أعدادهم أمام جامع العمري في وسط بيروت.









وتقدّمت عناصر مكافحة الشغب إلى أمام مبنى “النهار”، مشكّلةً حاجزاً بشريّاً، بعد تراجع المتظاهرين نحو بيت الكتائب.