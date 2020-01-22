بالفيديو: مواجهات عنيفة أمام مجلس النواب

يتوافد المحتجون الى ساحة النجمة أمام مجلس النواب حيث ترتفع حدة المواجهات بينهم وبين القوى الامنية بعد إصرار المتظاهرين على الدخول الى المجلس ومع اقدام بعضهم على تحطيم الأعمدة وإحراق صورة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

كما بدأ المحتجون برشق القوى الأمنية بأكياس النفايات والحجارة وأغصان الاشجار التي قاموا باقتلاعها، ورددوا هتافات داعية إلى “إسقاط العهد والرئيس دياب”. بدورها لجأت القوى الامنية الى خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع لابعاد المتظاهرين وتفرقتهم خاصة بعد تمكّن البعض من إزالة أجزاء من الأسلاك الشائكة، من امام مدخل مجلس النواب.